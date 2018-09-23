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В Калужской области за мошенничество с жильем осуждена экс-чиновница

Общество

В Калужской области в 2018 году правоохранительными органами зафиксировано более 600 случаев мошенничества

Калуга, 23 сентября 2018, 17:08 — REGNUM  62-летняя бывшая сотрудница Жуковской районной администрации признана судом виновной в совершении мошенничества, сообщил 23 сентября корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Жуковского района Калужской области Иван Головатюк.

По его словам, судом установлено, что в июне 2013 года у чиновницы районной администрации возник умысел на приобретение у двух граждан, ведущих асоциальный образ жизни, квартиры путем обмана.

Чиновница под предлогом разрешения финансовых трудностей предложила гражданам помощь в приватизации трёхкомнатной квартиры, в городе Жукове, с последующим обменом на квартиру меньшей площади с доплатой в сумме 1 000 000 рублей.

Между тем, в результате произведенных сделок с недвижимостью, потерпевшие оказались без жилья и обещанных им денег, а сотрудница администрации стала собственником новой квартиры.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал подсудимую чиновницу виновной в совершении вмененного ей преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно, с испытательным сроком 4 года, дополнительно обязав ее возместить причиненный преступлением вред путем восстановления нарушенного права потерпевших на жилое помещение.

Напомним, в Калужской области в 2018 году правоохранительными органами зафиксировано более 600 случаев мошенничества.

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Мошенничества
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