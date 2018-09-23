Нацпроект «Экология» противоречит поручениям президента – экоактивисты

Москва, , 17:04 — REGNUM Нацпроект «Экология» не решит проблему отходов в стране и приведет к неэффективному расходованию бюджетных средств — с таким заявлением выступил альянс нескольких общественных экологических организаций.

Напомним, вариант национального проекта «Экология» министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин представит главе правительства РФ Дмитрию Медведеву завтра, 24 сентября.

Нацпроект «Экология» охватывает шесть лет (2019−2024) и перечисляет планы государства по охране окружающей среды. Предполагается, что в его состав войдет больше 11 федеральных проектов. Общая стоимость проекта — около 4 трлн рублей.

Претензии экологических активистов касаются проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)» стоимостью около 300 млрд рублей.

Нацпроект предполагает создание единого интегратора, в задачу которого входит аккумулирование и распределение средств экологического сбора. По словам представителя движения «РазДельный Сбор» Анны Гаркуши, из текста документа не ясно, какие полномочия и ответственность будет иметь эта некоммерческая организация, какие принципы будут заложены в схему распределения средств экологического сбора в отношении выбора региона и субсидируемого проекта.

«Без обозначения указанных параметров функционирования будущего интегратора есть риск возникновения условий для нецелевого использования средств и обострения мусорных проблем вместо их решения», — отмечает Анна Гаркуша.

Согласно майскому указу президента Российской Федерации Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», к 2024 году правительство страны должно обеспечить «эффективное обращение с отходами производства и потребления».

Представители общественных организаций уверены, что меры, запланированные Минприроды, эффективными назвать сложно: в проекте отсутствуют мероприятия по предотвращению образования отходов, в частности, по сдерживанию роста количества неперерабатываемых тары и упаковки. Нет мероприятий по внедрению раздельного сбора ТКО в местах их образования, а также нет информации о судьбе отходов, которые не попали на сортировку или прошли ее, но не попали на утилизацию.

Все это происходит на фоне того, что все больше стран достигают более 60% переработки, заявляют о цели «ноль отходов» без сжигания, планируют запреты неперерабатываемых материалов.

Кроме того, в проекте отсутствуют мероприятия по обращению с пищевыми и иными органическими отходами, которые могут составлять до 30% потока ТКО. В настоящее время пищевые отходы являются источником множества проблем как на свалках, так и на сортировках.

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Активисты предлагают включить в проект целевые показатели и конкретные мероприятия:

— по снижению образования отходов за счет их предотвращения;

— по снижению класса опасности отходов в местах их образования за счет внедрения системы раздельного сбора отходов;

— по обеспеченности предварительно разделенных отходов мощностями по сортировке;

— по возврату отходов в производственный цикл за счет их утилизации.