Дакка, , 19:00 — REGNUM Лидер оппозиции в Национальном собрании Бангладеш Равшана Эршад 20 сентября на заседании текущей сессии Национального собрания Бангладеш заявила о необходимости блокировки популярной социальной сети Facebook на ночь.

По информации бангладешского новостного издания «Калер контхо», лидер парламентской оппозиции считает, что современная бенгальская молодёжь «пользуется смартфоном и интернетом сверх всякой меры». По словам Равшаны Эршад, молодые юноши и девушки «не спят по ночам и сидят в Facebook.

«Более того, — утверждает лидер парламентской оппозиции, — во многих странах мира нет Facebook. К примеру, в Китае и в Саудовской Аравии». Примечательно, что в настоящее время правительство Бангладеш проводит политику «цифровизации» страны, для чего Равшана Эршад полагает необходимым заботиться о «правильной цифровизации». «Необходимо оградить детей от негативного воздействия социальных сетей при сохранении общего тренда на цифровизацию Бангладеш», — считает лидер оппозиции Национального собрания Бангладеш.