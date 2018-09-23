Воскресенье, 23 Сентября 2018 года
19:46:46 МСК

Лидер оппозиции в Бангладеш: на ночь Facebook надо блокировать

Общество

Член парламента Бангладеш, лидер оппозиционного блока партий Равшана Эршад заявила, что необходимо защитить бангладешскую молодежь от «тлетворного влияния интернета»

Дакка, 23 сентября 2018, 19:00 — REGNUM  Лидер оппозиции в Национальном собрании Бангладеш Равшана Эршад 20 сентября на заседании текущей сессии Национального собрания Бангладеш заявила о необходимости блокировки популярной социальной сети Facebook на ночь.

По информации бангладешского новостного издания «Калер контхо», лидер парламентской оппозиции считает, что современная бенгальская молодёжь «пользуется смартфоном и интернетом сверх всякой меры». По словам Равшаны Эршад, молодые юноши и девушки «не спят по ночам и сидят в Facebook.

«Более того, — утверждает лидер парламентской оппозиции, — во многих странах мира нет Facebook. К примеру, в Китае и в Саудовской Аравии». Примечательно, что в настоящее время правительство Бангладеш проводит политику «цифровизации» страны, для чего Равшана Эршад полагает необходимым заботиться о «правильной цифровизации». «Необходимо оградить детей от негативного воздействия социальных сетей при сохранении общего тренда на цифровизацию Бангладеш», — считает лидер оппозиции Национального собрания Бангладеш.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить