Воскресенье, 23 Сентября 2018 года
18:12:03 МСК

Всемирный Банк сообщил об угрозе Шри-Ланке из-за изменений климата

Общество

Всемирный банк в своем новом отчете сообщил о наличии угрозы экономике и уровню жизни Шри-Ланки в виду ускоряющегося изменения климатических условий в мире

Шри-Джаяварденепура-Котте, 23 сентября 2018, 17:10 — REGNUM  В своем новом отчете Всемирный Банк сообщил о том, что глобальное повышение температур и изменение динамики выпадения осадков представляют собой угрозу Шри-Ланке и могут привести к снижению ее ВВП и уровня жизни.

По сообщению новостного агентства Шри-Ланки «Коломбо Пейдж», в отчете Всемирного Банка утверждается, что почти половина населения стран Южной Азии проживает в зоне, подверженной негативному влиянию повышения общемировых температур и изменения динамики выпадения осадков, которое выражается в снижении урожайности зерновых, уменьшении производительности труда, а также в ухудшении состояния здоровья населения. В некоторых частях региона ситуация усугубляется их слабой развитостью, затрудненным сообщением и недостатком водных ресурсов.

В отчете также содержатся предложения по минимизации негативного влияния климатических условий, а именно расширение возможностей для получения образования, расширения доступа на рынок, а также создание рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. Кроме того, наиболее качественный эффект может быть достигнуть только в случае одновременной имплементации этих мер.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить