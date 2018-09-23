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Высшие военные чины Индии обсудили вопросы цифровизации терроризма

Общество

Высшие чины вооруженных сил Индии на семинаре по вопросам науки, технологий и прикладных исследований обсудили проблемы цифровизации терроризма и его пропаганды в СМИ

Высшие военные чины Индии обсудили вопросы цифровизации терроризма
Информационные технологии

Нью-Дели, 23 сентября 2018, 17:39 — REGNUM  На терхдневном семинаре по вопросам науки, технологий и прикладных исследований, который проводился под эгидой военного института технологий, представители высшего руководства вооруженных сил Индии обсудили проблемы цифровизации терроризма и роль СМИ в пропаганде экстремизма.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», в семинаре приняли участие в общей сложности 22 офицера различных родов войск. Основной целью мероприятия являлось ознакомление участников с особенностями новых вызовов и угроз, которые несет за собой ускоренное развитие цифровых технологий.

В рамках мероприятия также состоялась панельная дискуссия на тему «Информация как средство обеспечения национальной безопасности — роль средств массовой информации.» Модератором выступил бывший глава Центрального университета Джамму Гопал Малавийа.

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Зарубежная хроника
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