Высшие военные чины Индии обсудили вопросы цифровизации терроризма

Нью-Дели, , 17:39 — REGNUM На терхдневном семинаре по вопросам науки, технологий и прикладных исследований, который проводился под эгидой военного института технологий, представители высшего руководства вооруженных сил Индии обсудили проблемы цифровизации терроризма и роль СМИ в пропаганде экстремизма.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», в семинаре приняли участие в общей сложности 22 офицера различных родов войск. Основной целью мероприятия являлось ознакомление участников с особенностями новых вызовов и угроз, которые несет за собой ускоренное развитие цифровых технологий.

В рамках мероприятия также состоялась панельная дискуссия на тему «Информация как средство обеспечения национальной безопасности — роль средств массовой информации.» Модератором выступил бывший глава Центрального университета Джамму Гопал Малавийа.