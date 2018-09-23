Министр развития деревни Бангладеш призывает следить за экологией

Дакка, , 17:16 — REGNUM Министр местного самоуправления и развития деревни правительства Бангладеш Кхондакер Мошарраф Хоссейн в речи, произнесенной им на XIII заседании специального комитета кабинета министров, заявил, что необходимо делать упор на защиту окружающей среды при строительстве или развитии в столице Бангладеш — Дакке — новых предприятий. По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак», министр также добавил, что с целью повышения качества почвы в городе необходимо защитить экосистему в каждом столичном водоеме.

Также министр местного самоуправления и развития деревни объяснил, что если не заботиться о сохранении в первозданном виде водоёмов в Дакке, то не может быть и речи о противодействии ухудшению столичной экологии. В случае негативного развития экологии придется отказаться от открытия новых заводов и фабрик, а также закрыть уже строящиеся предприятия. Мошарраф Хоссейн подчеркнул, что необходимо помнить о будущем при расширении производства. В конце речи министр заметил, что именно при нынешнем правительстве ведется постоянная работа по выводу экономики Бангладеш на новый уровень, что отчасти достигается и улучшением экологии.