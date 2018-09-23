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Младенец родился в метрополитене Петербурга

Общество

Это первый случай в истории городской подземки

Младенец родился в метрополитене Петербурга
Жорж де Латур. Новорожденный. 1648

Санкт-Петербург, 23 сентября 2018, 15:36 — REGNUM  В Петербургском метрополитене днем 23 сентября родился ребенок. Роженице при быстрых родах оказали помощь сотрудники подземки. Об этом сообщила пресс-служба метро.

Новорожденный мальчик появился на свет на станции «Технологический институт» в 13:45 мск.

«Сейчас малыш и мама в больнице и с ними все хорошо», — подчеркнули в пресс-службе.

Там особо отметили, что сегодняшний случай родов под землей — первый за более чем полувековую историю Ленинградского-Петербургского метрополитена.

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ЧП в метрополитене
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