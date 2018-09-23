В Москве начал работу международный форум онкологии и радиологии

Москва, , 12:46 — REGNUM Первый международный форум онкологии и радиологии открылся в Москве 23 сентября, сообщает пресс-служба исследовательского центра радиологии Минздрава России.

С 23 по 28 сентября в работе международного форума примут участие онкологи, анестезиологи, специалисты лучевой терапии и диагностики, химиотерапевты, эндоваскулярные хирурги и другие специалисты. В рамках форума пройдут 10 тематических конгрессов и 2 школы.

Организаторы рассчитывают, что площадка позволит медикам обменяться опытом профилактики, диагностики и лечения, объединив свои силы для борьбы с онкологическими заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2016 по 2017 год общая смертность от злокачественных новообразований в России сократилась на 2,4%. При этом в 30 субъектах РФ смертность от онкологических заболеваний выросла, а в Магаданской области, Дагестане, Башкирии, Калмыкии и Севастополе рост достиг около 7%.