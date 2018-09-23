В Мюнхене стартовал «Октоберфест»

Мюнхен, Германия, , 10:26 — REGNUM В Мюнхене начался 185-й по счету традиционный немецкий пивной фестиваль «Октоберфест».

По традиции, фестиваль начинается после того как бургомистр Мюнхена откроет бочку свежего сваренного пива и произнесет: «Откупорено». Первую кружку пива, также по традиции, получил премьер-министр Баварии Маркус Зодер.

Торжественные мероприятия «Октоберфеста» проводятся на площадке «Терезин луг», в них принимают участие десятки тысяч жителей Баварии и туристов. Главное из них — дегустация пива, которого на фестивале выпивается свыше 7 млн литров.

В этом году предприняты беспрецедентные меры безопасности на фестивале. Мероприятия «Октоберфеста» будут охранять 600 полицейских, территория «Терезин луга» находится за ограждениями, на территорию запрещено вносить сумки и рюкзаки, также ужесточен контроль на входе.

Отметим, нынешний «Октоберфест» пройдет с 23 сентября по 7 октября. На фестивале ожидается около 6 млн посетителей. У немцев фестиваль ассоциируется с национальной культурной традицией распития пива и всеобщими народными гуляньями.