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В Китае заблокировали 4 тыс. сайтов с «вредным контентом»

Общество

Кампания по выявлению «вредного контента» в Китае стартовала в мае 2018 года

В Китае заблокировали 4 тыс. сайтов с «вредным контентом»
Glenn Carstens-Peters
Пользователь

Пекин, 23 сентября 2018, 08:48 — REGNUM  Власти Китайской Народной Республики заблокировали более 4 тыс. веб-сайтов и аккаунтов, которые, по мнению Пекина, содержат запрещенный контент. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Национальное управление по противодействию нелегальным и порнографическим публикациям КНР.

Были заблокированы сайт и учетные записи пользователей в социальных сетях, которые заподозрены в мошенничестве, вербовке в различные религиозные организации, распространении порнографии и даже в «распространении слухов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кампания по выявлению распространения «вредного контента» в сети стартовала в Китае в мае этого года. На данный момент были выявлены 120 нарушений, предписания об их устранении получили 230 фирм.

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