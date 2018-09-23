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МЧС предупреждает о сильном ветре в Москве

Общество

В ближайшее время в столице ожидается дождь, гроза и порывы ветра до 15 м/с

МЧС предупреждает о сильном ветре в Москве
Иван Шилов © ИА REGNUM
МЧС России

Москва, 23 сентября 2018, 07:30 — REGNUM  Экстренное предупреждение о скором начале грозы с сильными порывами ветра опубликовало ГУ МЧС России 23 сентября.

ГУ МЧС России по г. Москве сообщает, что по данным метеорологов, в ближайшее время в столице ожидается дождь, гроза и порывы ветра до 15 м/с.

Аварийно-спасательная служба рекомендует переждать погоду в помещении. В случае, если непогода застигла на улице, то необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Автомобилистам рекомендуется остановить автомобиль при сильной грозе, так как на дорогах резко ухудшается видимость, а вспышки молний могут ослепить водителя.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября была зафиксирована рекордно теплая погода. В 14:00 термометры на ВДНХ показывали + 25,8°. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1994 году, тогда температура в столице поднялась до +25,4°.

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