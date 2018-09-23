Жители Германии гордятся выдающимся политиком Меркель

Берлин, , 05:49 — REGNUM Действующий канцлер Германии Ангела Меркель возглавила список деятелей, достижениями которых гордятся жители страны. Об этом говорят итоги опроса, проведенного изданием Welt am Sonntag.

Имя Меркель назвали 16% респондентов. На втором месте — бывший федеральный канцлер Гельмут Шмидт, его назвали 11% опрошенных. Ему уступают бывшие канцлеры Вилли Брандт и Гельмут Коль (по 6%).

Политическим деятелям принадлежат 49% всех названных имен. Жители ФРГ также называли спортсменов, писателей и ученых.

Архитектурные сооружения, вызывающие у немцев гордость, находятся в Берлине (27% всех ответов), а также Мюнхене и Гамбурге. Достойные уважения компании — Daimler, Volkswagen и BMW.

Опрос проводился в конце июня методом телефонного интервью. Участие в нем приняли 1047 человек.

Читайте также: Деятели культуры ФРГ требуют отставки Хорста Зеехофера с поста главы МВД