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Жители Германии гордятся выдающимся политиком Меркель

Общество

Достойные уважения компании — Daimler, Volkswagen и BMW

Берлин, 23 сентября 2018, 05:49 — REGNUM  Действующий канцлер Германии Ангела Меркель возглавила список деятелей, достижениями которых гордятся жители страны. Об этом говорят итоги опроса, проведенного изданием Welt am Sonntag.

Имя Меркель назвали 16% респондентов. На втором месте — бывший федеральный канцлер Гельмут Шмидт, его назвали 11% опрошенных. Ему уступают бывшие канцлеры Вилли Брандт и Гельмут Коль (по 6%).

Политическим деятелям принадлежат 49% всех названных имен. Жители ФРГ также называли спортсменов, писателей и ученых.

Архитектурные сооружения, вызывающие у немцев гордость, находятся в Берлине (27% всех ответов), а также Мюнхене и Гамбурге. Достойные уважения компании — Daimler, Volkswagen и BMW.

Опрос проводился в конце июня методом телефонного интервью. Участие в нем приняли 1047 человек.

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Политическая жизнь Германии
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