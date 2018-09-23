В Москве 23 сентября ожидаются дождь и порывистый ветер

Москва, , 02:41 — REGNUM Жителям Москвы синоптики обещают 23 сентября облачную погоду с прояснениями, дождь и ветер. Такие данные приводит Росгидромет.

В воскресный день 23 сентября в столице будет 14…16 °С, ожидается дождь. Ветер будет дуть западный со скоростью 5−10 м/с.

«В течение суток местами порывы ветра до 12−17 м/с», — говорится в сообщении столичного главка МЧС.

Опасных метеорологических явлений не прогнозируется.

Как сообщало ИА REGNUM, бабье лето в Москве подходит к концу. В начале недели, которая начнется 24 сентября, в столичном регионе окончательно установится прохладная осенняя погода.

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