Жертвы сексуального насилия ответили флешмобом на твит Трампа

Вашингтон, , 00:38 — REGNUM Упрек президента США Дональда Трампа в адрес Кристин Блейзи Форд, обвинившей в домогательствах судью Бретта Кавано, стал поводом для флешмоба в соцсети Twitter. Пользователи стали рассказывать о пережитом насилии, сопровождая свои комментарии хештегом #WhyIDidntReport — «Почему я не сообщил».

Ранее глава США выразил сомнение в том, что инцидент с Форд действительно был «так серьезен». Она сама или её родители немедленно обратились бы в правоохранительные органы в случае реальной попытки изнасилования, написал он в микроблоге.

Трамп при этом вступился за Кавано, назвав его «хорошим человеком с безупречной репутацией».

После этого пользователи соцсети принялись делиться своими историями о подобных эпизодах. Так, автор блога с ником booksandbowie призналась, что была напугана и считала, что ей никто не поверит. Пользователь mdmedeplorable объяснила, что не видела в рассказе о произошедшем никакого смысла.

«Не хотел быть жертвой», — написал автор блога @IinPatriot.

Тех, кто рассказывал о домогательствах, принимались стыдить, заявила @ShoutAloudNow. Другие пользовали отмечали, что попросту хотели забыть произошедшее. В общей сложности хештег «Почему я не сообщил» сопровождает несколько тысяч комментариев людей, пишущих на разных языках.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Дональд Трамп предложил кандидатуру Бретта Кавано на должность судьи Верховного суда США вместо уходящего в отставку Энтони Кеннеди. Некая женщина в письмо калифорнийскому сенатору Дайэнн Файнстайн рассказала о том, что в 1980-х годах Кавано едва не изнасиловал её. Позже стало известно, что автор письма — профессор психологии Кристин Блейзи Форд.

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