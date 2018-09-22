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В Ростовской области задержали экс-главу СБ ДНР Ходаковского

Общество

«Причины названы не были»

В Ростовской области задержали экс-главу СБ ДНР Ходаковского
Иллюстрация: YouTube.com|Суть времени
Александр Ходаковский

Ростов-на-Дону, 22 сентября 2018, 19:50 — REGNUM  В Ростовской области пограничники задержали бывшего главу Совета безопасности Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Ходаковского. Об этом он сам сообщил на странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, инцидент произошел еще 20 сентября, когда он возвращался «домой из России».

«На Успенском погранпункте российские пограничники … объяснили мне, что они меня не выпустят, и что мне нужно возвращаться назад в РФ, — написал Ходаковский. — Причины названы не были».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, секретарь Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский покинул свой пост 22 февраля 2016 года.

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