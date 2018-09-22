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В калужской колонии провели традиционный конкурс звонарей среди осужденных

Общество

Ежегодный конкурс «Калужская звонница» стал доброй традицией в истории современной уголовно-исполнительной системы региона

В калужской колонии провели традиционный конкурс звонарей среди осужденных
Иллюстрация: 40.fsin.su
Ежегодный конкурс «Калужская звонница»

Калуга, 22 сентября 2018, 19:14 — REGNUM  Областной конкурс «Калужская звонница» состоялся на базе исправительной колонии №5, сообщил 22 сентября корреспонденту ИА REGNUM официальной представитель УФСИН России по Калужской области подполковник внутренней службы Олег Сивухов.

По его словам, открыть конкурс и первым продемонстрировать свое звонарское мастерство, было предоставлено гостям, осужденным из других учреждений УИС Калужской области, а завершили мероприятие его хозяева представители исправительной колонии №5.

В 2018 году, по мнению жюри, победителем конкурса стал звонарь храма «Во славу всех святых на земле Российской просиявших» ИК-5, второе место досталось звонарю из исправительной колонии №3, третье место — за леченно — исправительные учреждением №1. Всем участникам конкурса были вручены памятные дипломы и призы.

«Конкурс среди осужденных «Калужская звонница» проводится ежегодно и уже успел стать новой хорошей традицией в истории современной уголовно-исполнительной системы Калужской области», — сказал Олег Сивухов.

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