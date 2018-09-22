Праздник вепсов в Ленобласти признан одним из лучших событий России

Подпорожье, Ленинградская область, , 17:32 — REGNUM Вепсский праздник «Древо жизни» стал призером VI Всероссийской ярмарки событийного туризма «Russia Event Expo». Среди 27 проектов из разных регионов России фестиваль в село Винницы Ленинградской области занял второе место.

Ярмарка событийного туризма организована Министерством культуры Российской Федерации и Правительством Республики Карелия. Организаторы «Древа жизни» — Вепсский центр фольклора — направили заявку на конкурс в рамках одной из номинаций «Народное творчество и традиции».

«Объявляя результаты, члены жюри сказали: «Когда вепсы выступают, то хочется жить!» — рассказывает заведующая винницким «Вепсским центром фольклора» Надежда Ковальская. — Это заслуженная награда для всего коллектива Вепсского центра фольклора, и нам невероятно приятно, что праздник малочисленного вепсского народа не просто живет, но и получает всероссийское признание».

Для вепсов «Древо жизни» исконно является главным праздником, и эта традиция бережно хранится и развивается в Ленинградской области. Потомки вепсов со всей России приезжают в июне в село Винницы Подпорожского района, называя этот праздник своим вторым Новым Годом. В 2018 году фестиваль «Древо жизни» прошел в Винницах в 31-й раз.

Вепсы — коренной малочисленный народ Российской Федерации. Общая численность вепсов в России, по переписи 2010 года, — 5936 человек. Статус коренного малочисленного народа Российской Федерации вепсы получили в 2000 году. Крупнейшим местом их компактного проживания является село Винницы (вепс. Вингл) Подпорожского района Ленинградской области, который вепсы называют столицей своего края.

Сотрудники Вепсского центра фольклора активно поддерживают и развивают культуру малочисленного народа в современном мире. Центр имеет свой интернет-портал , где пользователь может узнать об истории и традициях столицы Вепсарии, а также получить информацию о мероприятиях и программах, организуемых на базе центра.

Поддержку деятельности, направленной на сохранение народных традиций коренных малочисленных народов Ленинградской области оказывает региональный комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

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