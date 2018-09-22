В калужском Обнинске торжественно открыли «Белорусский квартал»

Обнинск, Калужская область, , 16:57 — REGNUM Церемонии открытия жилого комплекса «Белорусский квартал» в микрорайоне «Заовражье» состоялась в Обнинске Калужской области.

Как сообщили 22 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, комплекс «Белорусский квартал» включает в себя 652 квартиры, построенные в соответствии с европейскими стандартами качества и безопасности.

Губернатору области Анатолию Артамонову белорусские строители показали квартиры с уникальной индивидуальной отделкой и автоматизированную систему телеметрии, установленную в жилых домах. Система собирает и передает в управляющую компанию информацию о потреблении тепла, электроэнергии и воды в доме, и его квартирах.

Калужский губернатор также принял участие в церемонии начала строительства ещё одного жилого квартала «Просто космос», в ходе, которой состоялась закладка монет в первые кирпичи будущих жилых домов.

Данный проект отличается ультрасовременными архитектурными и строительными решениями. Здесь комплекс состоит из двух домов — 16‑ и 19-этажных. Всего будет представлено 474 квартиры в 24 планировках. Комплекс благоустроят для комфортного проживания: здесь будут зоны отдыха, детские и спортивные площадки, кафе. Планируется, что уникальный жилой комплекс будет введен в эксплуатацию в 2019 году.

В мероприятиях в Обнинске также приняли участие заместитель министра архитектуры и строительства Белоруссии Дмитрий Семенкевич, заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Горбачёв, учредитель ООО «Белорусский квартал» Дмитрий Музычак.

Напомним, в рамках сотрудничества с Белоруссией в Калуге реализуются проекты строительства жилых комплексов «Малиновка», «Малиновка 2», «Анненки» и «Веснушки».

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