В Дагестане задержан замруководителя Администрации главы региона

Махачкала, , 16:51 — REGNUM В республике Дагестан задержан замруководителя Администрации главы и правительства республики Исмаил Эфендиев. Об этом сообщает 22 сентября РИА «Дербент».

По предварительным данным, полученным агентством из неназванного источника в полиции Дагестана, Эфендиев задержан по подозрению в превышении должностных полномочий и в отношении него заведено уголовное дело. Уточняется также, что в данный момент идут обысковые мероприятия дома и в рабочем кабинете Эфендиева.

Официальные представители властных структур Дагестана пока не комментируют данные о задержании чиновника.

Напомним, Эфендиева назначил главой администрации в 2016 году бывший глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов. В 2017 году Абдулатипов был освобождён от занимаемой должности указом президента РФ Владимира Путина. На пост главы Дагестана был назначен Владимир Васильев, который поставил главой администрации Владимира Иванова. Эфедиева понизили в должности, он стал заместителем Иванова.