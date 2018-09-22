Суббота, 22 Сентября 2018 года
16:09:01 МСК

Рогозин рассказал о планах по строительству окололунной орбитальной станции

Общество

Станция может быть построена в кооперации с NASA или со странами БРИКС, но может стать и исключительно российским проектом

Королёв, Московская область, 22 сентября 2018, 15:52 — REGNUM  Россия может предложить проект окололунной орбитальной станции в ближайшее время, заявил глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин 22 сентября на конференции в РКК «Энергия».

Рогозин сообщил, что сейчас ведутся переговоры по строительству окололунной орбитальной станции с участием России. Станция может быть построена в кооперации с NASA или со странами БРИКС, но может стать и исключительно российским проектом.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что Россия не будет участвовать в подобном проекте на второстепенных ролях.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин заявил, что США навязывают свои стандарты при создании совместной окололунной орбитальной станции Lunar Orbital Platform — Gateway, вытесняя Россию и остальные страны на вторые роли.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические полеты, аппараты и исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить