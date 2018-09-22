Рогозин рассказал о планах по строительству окололунной орбитальной станции

Королёв, Московская область, , 15:52 — REGNUM Россия может предложить проект окололунной орбитальной станции в ближайшее время, заявил глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин 22 сентября на конференции в РКК «Энергия».

Рогозин сообщил, что сейчас ведутся переговоры по строительству окололунной орбитальной станции с участием России. Станция может быть построена в кооперации с NASA или со странами БРИКС, но может стать и исключительно российским проектом.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что Россия не будет участвовать в подобном проекте на второстепенных ролях.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин заявил, что США навязывают свои стандарты при создании совместной окололунной орбитальной станции Lunar Orbital Platform — Gateway, вытесняя Россию и остальные страны на вторые роли.