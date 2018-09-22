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Установлен памятник первой чернокожей журналистке, работавшей в Белом Доме

Общество

Элис Эллисон Данниган была руководителем новостного агентства Associated Negro Press

Вашингтон, 22 сентября 2018, 15:48 — REGNUM  В Вашингтоне появилась статуя первой чернокожей журналистки, работавшей в Белом доме в 40−60-е годы — Элис Эллисон Данниган, пишет газета Zeit-Online 22 сентября.

Возглавлявшая новостное агентство Associated Negro Press Элис Данниган (1906−1983) стала первой чернокожей женщиной, готовившей репортажи с главного места событий в США — из Белого дома. Она освещала новости Конгресса, Верховного суда и Государственного департамента. Также она стала первым чернокожим журналистом, сопровождавшим президента Гари Трумэна в поездке по стране.

В своей работе ей пришлось столкнуться с расизмом. Поначалу Данниган было запрещено задавать вопросы на пресс-конференциях; затем президент Дуайт Эйзенхауэр позволил ей задавать заранее согласованные вопросы, но журналистка отказалась. Также она не могла посещать определенные события, а на похоронах одного сенатора Элис Данниган выделили место среди прислуги.

Статуя представляет собой бронзовую фигуру в полный рост, сделанную по фотографии 1947 года, на которой Данниган изображена стоящей на ступенях Капитолия. Статуя простоит в Музее журналистики и новостей в Вашингтоне до 16 декабря, а затем ее перевезут в родной город Данниган Расселвиль в штате Кентукки.

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Культура и общество США
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