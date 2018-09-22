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В суд передано дело об убийстве участника сборной КВН Актобе

Общество

Материалы дела были переданы 14 октября

В суд передано дело об убийстве участника сборной КВН Актобе
На рассмотрении в суде

Актау, Казахстан, 22 сентября 2018, 15:09 — REGNUM  В Казахстане завершилось расследование уголовного дела об убийстве участника сборной Актау по КВН Данияра Алимбаева, сообщает 22 сентября издание «Лада» со ссылкой на близких убитого.

Материалы дела были переданы в суд 14 октября. По уголовному делу проходят три человека — один подозревается в убийстве, двое — в соучастии. Все трое подозреваемых были задержаны сразу после убийства.

Напомним, в ночь на 21 июня Данияра Алимбаева ударили ножом в ногу. От полученного ранения он скончался в больнице. У 32-летнего Алимбаева остались жена и четверо детей.

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