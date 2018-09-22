В крымском Армянске снят режим ЧС

Армянск, Крым, , 14:32 — REGNUM Снят режим ЧС, введённый после химического выброса в городе Армянске на севере Крыма, сообщает 22 сентября ТАСС со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксёнова.

По словам Аксёнова, фон вредных веществ в атмосфере присутствует, но оснований для ЧС на сегодняшний день нет. Кроме того, в воскресенье ожидается похолодание, которое будет способствовать снижению фона веществ в атмосфере.

Мероприятия по очистке города от вредных загрязнений, а также мероприятия на заводе «Крымский титан», призванные устранить ЧС, проведены в полном объёме.

В понедельник в город возвращаются дети, отправленные в санатории на время внеочередных каникул. объявленных в связи с ЧС. На следующей неделе, в среду, будут возобновлены занятия в общеобразовательных учреждениях города.

Напомним, что ранее, как сообщал ИА REGNUM, 21 сентября, на заседании оперативного штаба, главе города Армянска было рекомендовано снять режим ЧС, введённый в городе 14 сентября после выброса химических веществ в атмосферу заводом «Крымский титан».

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