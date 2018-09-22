За восемь месяцев туристический поток в город Туркестан вырос на 5%

Туркестан, Казахстан, , 14:30 — REGNUM По итогам восьми месяцев 2018 года город Туркестан посетили 900 тыс. туристов, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2017 года, передает 22 сентября телеканал «Хабар 24».

Планируется, что в 2018 году Туркестан посетят 2 млн человек. Растет также численность туристов, прибывших из дальнего зарубежья. Специалисты считают, что обеспечить рост туристического потока можно за счет реконструкции крепостных сооружений вокруг мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых шести месяцев 2018 года город Туркестан посетили 700 тыс. туристов, что на 60% больше, чем в январе — июне 2017 года. В 2017 году город посетили 1,2 млн человек.

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