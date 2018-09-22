На юге Казахстана центры занятости учили невостребованным профессиям

Кызыл-Орда, Казахстан, , 14:03 — REGNUM В 2018 году центры занятости населения Кызыл-Ординской области Казахстана отправили на краткосрочное обучение 3,5 тыс. человек, из которых работу по специальности получили 780 человек или 22%, сообщили 21 сентября в пресс-службе областной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что в Шиелийском районе из 376 граждан, прошедших обучение, трудоустроились по специальности лишь 25 (6,6%), еще 72 человека (19,1%) по другим специальностям.

В ходе проверки к уголовной ответственности привлечены 11 человек, возмещен ущерб государству на сумму 14,4 млн тенге ($40,45 тыс.), а также защищены права 1402 граждан республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля президент Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал поправки в законодательные акты по вопросам занятости и миграции населения.

В соответствии с внесенными изменениями, частные агентства по трудоустройству будут финансироваться за счет средств бюджета. Размер финансирования будет зависеть от уровня подготовки безработного.

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