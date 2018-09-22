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Волонтеры помогут сельским школьникам Казахстана освоить английский язык

Общество

Они будут учить школьников 9–11 классов английскому языку с 20 сентября по 20 ноября

Волонтеры помогут сельским школьникам Казахстана освоить английский язык
BiljaST
Английский язык

Атырау, Казахстан, 22 сентября 2018, 14:01 — REGNUM  В Атырауской области Казахстана 12 добровольцев планируют за два месяца обучить английскому языку 500 старшеклассников из сельских школ, сообщает 22 сентября агентство «Казинформ».

Обучение будет происходить в рамках проекта правящей партии Казахстана English for Jastar. В каждый район области отправились по два добровольца. Они будут учить учащихся 9−11 классов английскому языку с 20 сентября по 20 ноября.

Проект реализуется в рамках программы президента Казахстана по изучению английского языка и трехязычия в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября министр финансов Казахстана Марат Бакетаев заявил, что кадровая политика министерства строится на основе требования знания английского языка на уровне исполнителей.

Читайте ранее в этом сюжете: Минюст Казахстана: все разработчики законов должны знать английский язык

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Политическая жизнь Казахстана
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