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Средний размер пенсий в Казахстане составил $228

Общество

В 2019 году пенсию планируют поднять до $245

Средний размер пенсий в Казахстане составил $228
Цитата из м/ф «Том и Джерри». Реж. Уильям Ханна, Джозеф Барбера. 1956. США
Кот наплакал

Астана, 22 сентября 2018, 13:32 — REGNUM  По состоянию на 1 сентября 2018 года средний размер пенсий в Казахстане составил 81 174 тенге ($228), сообщает 22 сентября издание InformBuro со ссылкой на данные министерства труда и социальной защиты населения республики.

В министерстве сравнили средний размер пенсий с другими странами. В России данный показатель составляет 13 345 рубля ($200,8), а в Белоруссии — 374,76 рубля ($181).

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября и. о. министра финансов Казахстана Берик Шолпанкулов заявил, что с 1 января 2019 года средний размер пенсии в Казахстане составит 87 243 тенге ($245,1). Минимальный размер пенсий планируется увеличить до 36 108 тенге ($101,4).

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Пенсионная реформа
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