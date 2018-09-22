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ВОЗ: алкоголь является причиной более 5% смертей в мире

Общество

Прямой или косвенной причиной 5,3% от всех смертей в 2016 году стало употребление алкогольных напитков

ВОЗ: алкоголь является причиной более 5% смертей в мире
Алкоголь — яд! Фрагмент советского плаката

Женева, Швейцария, 22 сентября 2018, 13:57 — REGNUM  Причиной более 5% смертей в мире является алкоголь, сообщает Всемирная организация здравоохранения в специальном отчете.

Эксперты ВОЗ обработали статистику смертности в мире за 2016 год. Прямой или косвенной причиной 5,3% от всех смертей стало употребление алкогольных напитков. Для сравнения, число погибших в ДТП составило 2,5%.

Исследование показало, что причинами смерти в результате употребления алкоголя явились: получение травм в ДТП или в результате физического насилия, нарушение работы пищеварительной системы, заболевания сердечнососудистой системы, инфекционные заболевания, психические расстройства и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай заявил, что смертность жителей России трудоспособного возраста зачастую связана с употреблением алкоголя.

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Алкоголизм и борьба с ним
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