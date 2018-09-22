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В немецком Дортмунде прошел антисемитский марш

Общество

Полиция начала расследование в отношении нескольких активистов

В немецком Дортмунде прошел антисемитский марш
Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания
Ксенофобия на марше

Дортмунд, Германия, 22 сентября 2018, 13:58 — REGNUM  Вечером 21 сентября в немецком Дортмунде прошли антисемитские демонстрации, пишет газета WELT.

В двух акциях в районах Мартен и Дорстфельд приняли участие около 170 человек, сообщает полиция. Акция была заявлена как митинг против полицейского произвола и за свободу собраний. Очевидцы сообщают об антисемитских лозунгах.

В частности, участники акции скандировали «Кто любит Германию, тот антисемит». Видеозаписи запечатлели использование пиротехники. Полиция не вмешивалась в происходящее на месте, однако начала расследование в отношении нескольких правых радикалов, принимавших участие в митинге.

Еще одна подобная акция, запланированная на 22 сентября, отменена ее организаторами.

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Политическая жизнь Германии
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