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В одном из районов Восточного Казахстана введен карантин по сибирской язве

Общество

В регионе сформирована рабочая группа для выявления причин возникновения сибирской язвы

В одном из районов Восточного Казахстана введен карантин по сибирской язве
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Бациллы сибирской язвы (Bacillus anthracis) под микроскопом

Астана, 22 сентября 2018, 12:41 — REGNUM  В Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области объявлен карантин после смерти мужчины с предположительным диагнозом сибирская язва, сообщает 22 сентября агентство «КазТАГ» со ссылкой на заместителя руководителя управления здравоохранения области Райфу Сафиоллинову.

Аким (глава) Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов сформировал рабочую группу для выявления причин возникновения сибирской язвы и её ликвидации. Всего в районе насчитывается 50 тыс. голов крупного рогатого скота.

Напомним, 21 сентября в инфекционном отделении Усть-Каменогорска скончался житель села Малонарымка Катон-Карагайского района. Перед госпитализацией мужчина забил и разделал теленка. Часть мяса была распродана.

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Сибирская язва
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