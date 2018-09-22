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Назарбаев указал на необходимость комплексного подхода в строительстве

Общество

До конца 2018 года в Астане планируют сдать в эксплуатацию 2,3 млн кв. м жилья

Астана, 22 сентября 2018, 12:44 — REGNUM  В ходе демонстрации плана по дальнейшему развитию и застройки жилых массивов Астаны президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратил внимание на необходимость применения комплексного подхода в строительстве, сообщили 22 сентября в пресс-службе главы государства.

Назарбаев отметил, что в ходе строительства необходимо учитывать обеспеченность доступными социальными объектами. Аким (мэр) Астаны Бахыт Султанов представил президенту планы строительства в городе. В 2018 году в Астане планируется построить 3 млн кв. м жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2018 года в Казахстане ввели в эксплуатацию 5,8 млн кв. м жилья, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период 2017 года. В Астане темпы жилищного строительства сократились на 15,4%.

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Строительство жилья
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