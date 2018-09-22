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Следственный комитет проверяет информацию СМИ о похищении людей в Москве

Общество

Проверка проводится по сюжету одного из федеральных телеканалов

Москва, 22 сентября 2018, 12:16 — REGNUM  Доследственная проверка по сообщению в СМИ о возможном похищении и мошеннических действиях, совершённых в отношении пожилой жительницы Москвы и её сына начата следственными органами ГСУ СК РФ. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Сообщается, что проверка проводится по сюжету новости, показанной в эфире одного из федеральных телеканалов. В новости говорилось, что некая предпринимательница из Санкт-Петербурга вывезла пенсионерку и её сына, живущих в квартире, расположенной в центре Москвы, якобы на лечение. При этом соседи выразили опасение, что жизни и здоровью людей грозит опасность. По предположению соседей, пенсионерку с сыном могли похитить квартирные рейдеры, охотящиеся за дорогостоящей недвижимостью в столице.

Кроме того, сообщается, что в квартире отсутсвующих пенсионерки и её сына идёт ремонт, а в нотариальной конторе уже оформлена сделка по отчуждению собственности, при этом оформление проводилось в отсутствие жильцов.

В рамках проверки следователи намереваются провести весь комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств инцидента. Также будет дана правовая оценка действиям всех причастных к совершению сделки с недвижимостью лиц. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет начал доследственную проверку по сообщению о нарушении жилищных прав многодетной семьи. Факты о нарушении были показаны в видеосюжете одного из федеральных каналов.

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Инциденты с пожилыми людьми
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