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В Кокчетаве построят шесть пятиэтажных домов для социально уязвимых граждан

Общество

В городе строятся 34 дома, 18 из которых будут сданы до конца 2018 года

В Кокчетаве построят шесть пятиэтажных домов для социально уязвимых граждан
Виктор Говорков. Строить прочно, сдавать досрочно! 1955

Кокчетав, Казахстан, 22 сентября 2018, 12:09 — REGNUM  Аким (глава) Акмолинской области Казахстана Малик Мурзалин проверил ход строительства жилья в Кокчетаве для вкладчиков «Жилстройсбербанка», а также для семей из социально незащищенных категорий граждан, сообщает 22 сентября издание BNews.

Глава Кокчетава Ермек Маржикпаев отметил, что в новом микрорайоне «Сарыарка» завершается строительство четырех девятиэтажных домов для вкладчиков банка, а также шести пятиэтажных домов для социально уязвимых слоев населения.

В городе начато строительство еще десяти многоквартирных домов для уязвимых слоев населения.

Отметим, в 2018 году в Кокчетаве планируется сдать в эксплуатацию 180 тыс. квадратных метров жилья. По состоянию на сентябрь в городе строятся 34 дома, 18 из которых будут сданы до конца 2018 года.

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Строительство жилья
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