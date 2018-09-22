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По-летнему тёплый осенний день ожидает москвичей

Общество

Синоптики прогнозируют скорый приход холодов в столицу

По-летнему тёплый осенний день ожидает москвичей
Сергей Судейкин. Бабье лето. 1916

Москва, 22 сентября 2018, 10:58 — REGNUM  Тёплый малооблачный осенний день без осадков прогнозирует на 22 сентября Гидрометцентр.

По данным синоптиков, в субботний день в столице будет около 23…25 градусов тепла. Осадков не ожидается. Ветер ожидается преимущественно южный, от 6 до 11 м/сек.

В Гидрометцентре прогнозируют наступление холода уже в ночь с субботы на воскресенье. Это связано с тем, что наступление холодного атмосферного фронта окончательно вытеснит с европейской части России затянувшееся бабье лето. Ночью температура воздуха понизится до 14…16 градусов тепла, чуть выше температура будет днём — 16…18 градусов тепла. При этом ожидаются затяжные грозовые дожди, при порывах ветра до 17 м/сек.

Сообщается также, что в воскресенье днём в столице может выпасть четверть месячной нормы осадков, а уже к среде, 26 сентября, дневная температура воздуха понизится до 8…13 градусов тепла.

Напомним, что ранее синоптики сообщали о завершении бабьего лета в столичном регионе.

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