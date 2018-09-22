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В Twitter сообщили об ошибке, дававшей доступ к личным сообщениям

Общество

Уязвимость в системе существовала с мая 2017 года, однако она была выявлена только сейчас

В Twitter сообщили об ошибке, дававшей доступ к личным сообщениям
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Лазейка

Сан-Франциско, США, 22 сентября 2018, 10:59 — REGNUM  В Twitter обнаружена ошибка, из-за которой личные сообщения могли получать третьи лица, сообщает 21 сентября пресс-служба компании.

Представитель Twitter сообщил, что речь идет о сообщениях, которые пользователи отправляли специальным фирменным аккаунтам. Доступ к данным, которые отправлялись, например, в авиакомпанию, могли получать другие фирмы.

В Twitter выяснили, что уязвимость в системе существовала с мая 2017 года, однако она была выявлена только сейчас. Представитель компании заверил, что пока нет причин полагать, что уязвимость могла использоваться для незаконных операций.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что руководство Twitter должно будет отчитаться о выполнении закона о локализации персональных данных российских пользователей в конце 2018 года.

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