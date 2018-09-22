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Корабли Каспийской флотилии провели боевые стрельбы

Общество

В тактическом учении приняли участие 15 кораблей боевой флотилии

Корабли Каспийской флотилии провели боевые стрельбы
Иллюстрация: Mil.ru
Учения кораблей Каспийской флотилии

Астрахань, 22 сентября 2018, 10:28 — REGNUM  Боевые стрельбы в акватории Каспийского моря провели корабли ударной группы Каспийской флотилии, сообщает 21 сентября пресс-служба Министерства обороны РФ.

Сообщается, что корабли Каспийской флотилии в ходе учений выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням-имитаторам надводных и наземных объектов, отразили удары авиации условного противника, кроме того, были исполнены поиск и уничтожение мин в акватории.

Отражение ракетного удара надводных морских сил условного противника были выполнены ракетным кораблём «Дагестан» и малым ракетным кораблём «Углич». Затем ими же были исполнены электронные пуски «Калибров» и уничтожение носителей высоточного оружия условного противника.

Всего в учениях приняли участие 15 кораблей флотилии.

Напомним, что ранее сообщалось, что войска ЮВО в ходе тактических учений отработали навыки борьбы с крылатыми ракетами.

Читайте ранее в этом сюжете: Войска ЮВО отработали нормативы применения крылатых ракет

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Военные учения
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