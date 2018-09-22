Суббота, 22 Сентября 2018 года
09:35:37 МСК

Горнодобывающая компания Казахстана заплатит $4 млн за вредные выбросы

Общество

Проверки прошли на основании обращения акима (мэра) Темиртау Галыма Ашимова

Астана, 22 сентября 2018, 09:26 — REGNUM  Специализированный межрайонный экономический суд по Карагандинской области вынес решение о взыскании с «АрселорМиттал Темиртау» штрафа в размере 1,395 млрд тенге ($3,92 млн) за сверхнормативные выбросы вредных веществ в окружающую среду, передает телеканал «Хабар 24».

Прокуратура и природоохранное ведомство республики провели проверки на объектах промышленной компании в Карагандинской области на основании обращения акима (мэра) Темиртау Галыма Ашимова.

В ходе проверок инспекторы выявили многочисленные нарушения природоохранного законодательства на предприятиях угольного и стального департамента компании.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил акимату (администрации) Карагандинской области и правительству республики принять меры по улучшению экологической обстановки в регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев поручил улучшить экологию Карагандинской области

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы экологии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить