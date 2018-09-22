Казахстан выпустил в Аральское море 15 млн мальков

Астана, , 09:18 — REGNUM Около 15 млн мальков карпа, белого амура и толстолобика выпущено в Аральское море и озеро Камбаш в Кызыл-Ординской области Казахстана, передает 21 сентября телеканал «Астана».

Директор аральского филиала ТОО «КазНИИ рыбного хозяйства» Тынысбек Баракбаев отметил, что в связи с большим спросом со стороны стран дальнего зарубежья возникает большая промысловая нагрузка на судака.

Баракбаев напомнил, что в 2017 году НИИ рыбного хозяйства при поддержке фонда науки был разработан проект по коммерциализации искусственного выращивания судака.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в заседании глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала. Назарбаев рассказал о мерах сохранения акватории Аральского моря, которые принимает казахстанская сторона.

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