В Мангистауской области Казахстана 87% вызовов пожарных оказались ложными

Астана, , 08:31 — REGNUM В Мангистауской области Казахстана за восемь месяцев 2018 года на телефонный номер «101» центра оперативного управления поступило 17 211 «неуместных» звонков, сообщает издание «Тумба» со ссылкой на пожарную службу Актау.

Доля ложных вызовов составляет 87,2%. Речь идет о хулиганстве, шалости, ложных сообщениях о пожаре, а также звонка с просьбами справочного характера.

В пожарной службе напомнили, что ложный вызов пожарных, полиции или медработников влечет штраф в размере 30 МРП (месячный расчётных показателей), что составляет 72,15 тыс. тенге (13 473 рубля).

Напомним, в сентябре охранники горно-обогатительной фабрики корпорации «Казахмыс» в Карагандинской области подложили муляж взрывного устройства. Охранники частного агентства хотели получить похвалу и премию от начальства.

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