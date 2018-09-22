Войска ЮВО отработали нормативы применения крылатых ракет

Ростов-на-Дону, , 08:29 — REGNUM Навыкки борьбы с крылатыми ракеами усовершенствали в ходе тактических учений в Чёрном и Каспийском морях авиация и корабли Южного военного округа (ЮВО), сообщили 21 сентября в пресс-службе округа.

По заявлению командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова, в тактических учениях в летний период 2018 года приняли участие корабельные группы, авиация, ПВО и радиотехнические части округа. За время учений было задействовано более 130 ротных тактических групп из состава соединений и воинских частей ЮВО.

«В ходе развития методов противодействия вероятным угрозам разработаны и введены в практику новые нормативы применения беспилотной авиации, комплексов разведки, автоматизированных систем управления, управления разведывательно-ударными действиями, применения высокоточных средств поражения», — пояснил Дворников.

Командные пункты управления размешались в пяти регионах — Дагестане, Северной Осетии, Крыму, Ставропольском крае и Ростовской области, а также в акваториях Чёрного и Каспийского морей.

Дворников сообщил также, что впервые в учениях было задействовано 100% личного состава Каспийской флотилии и были привлечены все ротные тактические группы соединений и воинских частей округа. Учения проходили на территории 30 общевойсковых полигонов, которые расположены в горной местности, лесных массивах, степи и на морском побережье.

Также Дворников отметил, что следующим этапом будет проведение проведение батальонных тактических учений. Они станут продолжением учений бригадного и дивизионного уровня. В качестве главного экзамена выучки войск за летний период обучения будут проводены командно-штабные учения между объединениями Владикавказского и Прикаспийского направлений округа.