Дамаск, , 08:17 — REGNUM Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон посетили детский дом в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает РИА Новости.

Во время посещения детского дома, российские военные подарили его воспитанникам игрушки, угостили их медом из России, а также провели урок русского языка.

Девочки, воспитывающиеся в этом детском доме получили в подарок куклы, а мальчики — конструкторы. Детей угощали медом, привезённым из Тулы.

начальник российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Чагрин во время посещения детского дома подчеркнул, что для российских военных крайне важно участвовать в восстановлении мирной жизни в Сирии.

«Это одна из приоритетных задач для российских военнослужащих. Важно видеть радостные глаза детей и счастливые улыбки», — сказал полковник Чагрин.

Всего в данном детском доме на попечении находятся 45 детей, оставшихся без родителей. Многие потеряли свои семьи во время войны.