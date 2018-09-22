Австралийский пенсионер нашел золотой самородок весом более 2 кг

Перт, Австралия, , 08:03 — REGNUM Австралийский пенсионер обнаружил в земле золотой самородок весом более 2 кг, стоимость которого оценивается в 110 австралийских долларов (около €68 тыс.), сообщает портал 20 minutos 21 сентября.

Находка была сделана в районе Голдфидс в штате Западная Австралия. Мужчина, пожелавший оставить в тайне свое имя, целенаправленно искал золото с помощью металлоискателя в течение многих лет. Он обнаружил кусок горной породы весом 3,23 кг на глубине 80 см в глинистой почве. Внутри него оказалось 68 унций золота (2,11 кг).

В начале сентября канадская компания RNC Minerals в месторождении Beta Hunt в Голдфидсе обнаружила два куска горной породы весом в 95 кг и 63 кг, которые содержали в себе в сумме более 4 тыс. унций золота (124 кг).

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