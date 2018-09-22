В Казахстане состоялся слёт женщин республики

Актюбинск, Казахстан, , 07:51 — REGNUM В Актюбинске состоялся слёт матерей, участники которого приняли призыв к поддержке материнства и детства, пропаганде здорового образа жизни, воспитанию девочек и к другим мерам семейной политики. Об этом 22 сентября сообщает агентство «Казинформ».

Женщины Казахстана призвали создавать в школах и учреждениях образования женские клубы и советы матерей, разъяснять молодым людям преимущества законного брака и повышать ответственность родителей перед детьми.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в рамках слёта матерей состоялась церемония открытия первого в Казахстане центра духовно-нравственного воспитания. Работа центра будет направлена на усиление роли женщины в семье.

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