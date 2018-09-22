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Папа Римский Франциск отправляется в Прибалтику

Общество

В ходе четырехдневного визита понтифик посетит Литву, Латвию и Эстонию

Ватикан, 22 сентября 2018, 07:54 — REGNUM  22 сентября Папа Римский Франциск отправится в свою первую поездку по странам Прибалтики, передает немецкий телеканал N-TV.

В ходе четырехдневного визита понтифик посетит Литву, Латвию и Эстонию. Его прибытие ознаменует столетие независимости трех прибалтийских государств. Франциск примет участие в мероприятиях, посвященных памяти жертв Холокоста и тоталитаризма.

Это первый визит Папы Римского в Прибалтику за последние 25 лет и второй за всю историю. До этого Иоанн Павел II посещал Литву, Латвию и Эстонию в 1993 году.

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