Составлен рейтинг самых популярных в России автомобилей с правым рулем

Москва, , 07:18 — REGNUM Аналитическое агентство «Автостат» составило рейтинг самых популярных в России проворульных автомобилей. Рейтинг был опубликован на сайте агентства накануне, 21 сентября.

Оказалось, что к середине 2018 года в России были зарегистрированы около 3,5 млн легковых автомобилей с правым расположением руля. Это около 8% всего российского автопарка.

Более половины из этих праворульных автомобилей (57%) составляют машины японской марки Toyota.

При этом в первую десятку самых востребованных на рынке автомобилей с правым рулем вошли девять моделей марки Toyota.

На первом месте оказалась Toyota Corolla. В России используется 329,3 тыс. этих автомобилей.

На втором месте — Toyota Corona число которых составляет 115,5 тыс. штук.

На третьем месте — Toyota Mark (104,1 тысяч штук).

Также в первой десятке находятся такие модели Toyota, как Carina, Caldina, Vitz, Camry, Vista и Sprinter. Но их количество не превышает отметку в 100 тыс. экземпляров.

На седьмом месте оказалась Honda Fit. Этих автомобилей в России 71,8 тыс. экземпляров.