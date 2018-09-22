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Неправильные пчелы. Жительница Магнитогорска погибла от укусов

Общество

Женщина наступила на расположенное на земле гнездо насекомых

Магнитогорск, Челябинская область, 22 сентября 2018, 05:53 — REGNUM  К летальному исходу привело столкновение жительницы города Магнитогорская (Челябинская область) с земляными пчёлами, передает «31 канал».

‍Пчелы покусали 42-летнюю женщину в Башкирии во время прогулки по лесу, где она случайно наступила на пчелиное гнездо. После укусов женщина потеряла сознание, а затем скончалась от анафилактического шока.

Напомним, земляные пчелы встречаются не только в дикой природе, но и в парках, зонах отдыха и на приусадебных участках. Гнезда они, в отличие от медоносных пчел, строят в земле.

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