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Челябинск навестили учителя из Северной Кореи

Общество

Гостей удивило наличие ЕГЭ

Челябинск, 22 сентября 2018, 05:32 — REGNUM  Учителя из Северной Кореи посетили лицей-интернат для одарённых детей в Челябинске, передает «Первый областной».

Отмечается, что северокорейских гостей удивили особенности российского образования, в частности Единый государственный экзамен. В Северной Корее выпускники сдают экзамены, но они свои в каждой школе.

Северокорейские гости также обратили внимание на существование дополнительного образования в школах: их заинтересовали секции и кружки.

Напомним, педагоги из Северной Кореи приехали в Челябинск 20 сентября. Гости собираются пробыть на Южном Урале шесть дней и посетить несколько лицеев, ЧелГУ и Дворец пионеров и школьников.

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Общее образование
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