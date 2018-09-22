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На Южном Урале осудили экс-главу сельского поселения

Общество

Габитов признан виновным по статьям о мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных полномочий

Челябинск, 22 сентября 2018, 05:18 — REGNUM  Наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет определил суд в отношении бывшего главы Алишевского сельского поселения (Сосновский район, Челябинская область) Раиля Габитова, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

«В Челябинской области осужден бывший глава Алишевского сельского поселения, признанный виновным в превышении должностных полномочий при выделении земельных участков», — сообщили в СКР.

Уточняется, что Габитов признан виновным по статьям о мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных полномочий. Противоправные действия он совершал в 2013 году.

Чиновник, зная об отсутствии у местного жителя прав пользования земельным участком, выдал ему фиктивный документ о наличии у селянина прав пользования землей площадью 750 кв. метров в поселке Трубный (Сосновский район).

Пользуясь фиктивным документом, житель района зарегистрировал права собственности на этот участок. В итоге Габитов причинил бюджету ущерб в размере более 140 тысяч рублей.

«Приговором суда Габитову назначено наказание в виде пять лет лишения свободы условно со штрафом в сумме 900 000 рублей и запрета на занятие должностей на государственной и муниципальной службе», — сообщили в СКР.

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