В Костроме выявили имитацию наркопритона

Кострома, , 04:47 — REGNUM Имитация раскрытия деятельности наркопритона в Костромской области выявлена в ходе расследования, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

В Костромской области завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого стал бывший оперуполномоченный отдела полиции по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Шарьинский».

Экс-полицейского обвиняют по трем статьям: о превышении должностных полномочий, о склонении к потреблению наркотиков в отношении двух или более лиц и о незаконном сбыте наркотиков в значительном размере.

Уточняется, что полицейский действовал совместно с главой отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД РФ «Шарьинский». Их целью было создать видимость улучшения показателей своей работы по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Для этого они с февраля по май 2017 г. заставили и уговорили нескольких местных жителей употреблять наркотики и инсценировать организацию наркопритона в квартире и в частном доме в городе Шарье.

«Для этого сотрудники полиции обеспечили передачу указанным лицам необходимых компонентов для изготовления наркотических средств, — отметили в следственном комитете. — Кроме того, 12 мая 2017 года обвиняемый в целях отблагодарить одного из мужчин за участие в инсценировке «наркопритона» незаконно сбыл ему наркотическое средство в значительном размере».

Отметим, что указанный сообщник сотрудника МВД уже осужден на пять лет. Дело оперуполномоченного направлено в суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ижевске бывшие сотрудники полиции осуждены за инсценировку разбойного нападения, которое якобы было ими раскрыто. Целью было улучить видимость раскрываемости преступлений.

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