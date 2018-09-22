Суббота, 22 Сентября 2018 года
05:05:35 МСК

Опубликован фрагмент видео допроса предполагаемого убийцы из Петрозаводска

Общество

Фрагмент допроса предполагаемого убийцы молодых женщин, найденных мертвыми 19 и 20 сентября в Карелии

Петрозаводск, 22 сентября 2018, 04:13 — REGNUM  

Фрагмент видеозаписи допроса подозреваемого в убийствах двух молодых жительниц Петрозаводска опубликовал Следственный комитет России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в Петрозаводске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух горожанок 19 и 20 сентября. Задержанный — 28-летний мужчина.

Предположительно, он совершил нападения на 20-летнюю и на 27-летнюю жительниц Петрозаводска. Они найдены мертвыми с признаками насильственной смерти.

Читайте ранее в этом сюжете: Подозреваемый в убийстве жительниц Петрозаводска задержан

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Серийные убийства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить