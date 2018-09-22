Опубликован фрагмент видео допроса предполагаемого убийцы из Петрозаводска

Петрозаводск, , 04:13 — REGNUM

Фрагмент видеозаписи допроса подозреваемого в убийствах двух молодых жительниц Петрозаводска опубликовал Следственный комитет России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в Петрозаводске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух горожанок 19 и 20 сентября. Задержанный — 28-летний мужчина.

Предположительно, он совершил нападения на 20-летнюю и на 27-летнюю жительниц Петрозаводска. Они найдены мертвыми с признаками насильственной смерти.

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